Angola - un guinéen de 35 ans assassiné dans sa boutique

"Il a été fusillé le mardi 17 avril 2018 à 20 heures dans sa boutique par des bandits. Il a été transporté à l'hôpital général de Camama où il a rendu l'âme à 22 heures. Il a rejoint sa dernière demeure ce jeudi 19 avril. Les assassinats contre les guinéens et les attaques ont recommencés pendant que l'ambassadeur guinéen Djigui Camara ne dit rien. Il n'assiste même pas aux funérailles des victimes. Il doit nous aider car il est là à cause de nous. Cette fois-ci, le consul Lasso Kourouma a assisté à l'enterrement parce que l'ambassadeur guinéen aux USA les a interpellé. Elhadj Khaly président de l'Union Fouta aussi a assisté aux funérailles", explique Monsieur Barry.

