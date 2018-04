Ethiopie: Remaniement ministériel - Abiy Ahmed place ses proches

Ce sont ceux qu'on appelle « l'équipe Lemma », du nom du président de la région Oromiya. Le ministre de la Défense, celui de la Justice et le ministre en charge des Recettes fiscales et des Douanes. Voilà trois positions stratégiques occupées désormais par des membres du parti oromo de la coalition au pouvoir.

Le Parlement a validé jeudi 19 avril la liste présentée par le nouveau Premier ministre (entré en fonction le 2 avril). Le nouveau gouvernement comprend 23 ministres selon la chaîne de télévision officielle Fana. Seuls deux portefeuilles ne changent pas de mains : celui des Finances et du Développement économique et celui des Affaires étrangères. Il y a une quinzaine de nouveaux noms et un constat : Abiy Ahmed a placé ses proches aux postes clefs.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.