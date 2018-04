Algérie: Coupe de la Confédération - L'USM Alger vise le sacre final

L'USM Alger a validé son billet qualificatif pour la phase des poules de la 15e édition de la Coupe de la Confédération africaine. Maintenant que la qualification à la phase de poules de la Coupe de la CAF est acquise, les gars Soustara n'ont pas l'intention de faire de la figuration dans cette compétition.

En effet, le président du directoire de l'USMA, Abdelkrim Serrar affiche clairement ses ambitions dans la compétition africaine. «On veut cette coupe d'Afrique. Si l'on se qualifie aux poules, on visera le sacre final. On va tenir notre promesse. On ne lésinera pas sur les moyens humains et financiers. On aura le temps de bien préparer notre entrée en lice dans la phase de poules. On va bien étudier et faire un recrutement selon nos besoins car vu les licences africaines, ce n'est pas évident de libérer à volonté. On doit cibler les joueurs à recruter et à libérer.»

L'USM Alger sera fixée sur ses adversaires en phase de poules de la Coupe de la Confédération, samedi, à l'issue du tirage au sort qui aura lieu au Caire (Egypte).