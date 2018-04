Burkina Faso: Kaboré et l'opposition planchent sur le projet de nouvelle Constitution

Le président burkinabè Roch Marc Kaboré a reçu une délégation de l'opposition politique conduite par son chef de file Zéphirin Diabré. Ils ont échangé sur la question de l'adoption de la nouvelle Constitution et du vote des Burkinabè de l'étranger.

La séance de travail entre le président Roch Kaboré et la délégation de l'opposition a duré plus de deux heures. Exécutif et opposition cherchent toujours le mode d'adoption de la nouvelle Constitution, dont l'avant-projet a déjà été remis au chef de l'Etat.

« Plusieurs possibilités s'offrent à nous et au gouvernement. Il faudrait que nous nous accordions là-dessus. Il faudrait aussi s'accorder sur la bonne période qui sied pour que cette opération ait lieu, en prenant en compte le fait de savoir si telle ou telle catégorie de Burkinabè sera capable ou non d'ici participer. Ces questions-là continueront de faire l'objet de réflexions », explique Zéphirin Diabré.

Concernant le vote des Burkinabè de l'étranger, l'opposition souhaite la fin des rendez-vous manqués. Et l'opposition l'a signifié au président Kaboré. « Cette question est une question lancinante depuis des années, puisque la promesse a été faite depuis fort longtemps. Notre position, en tant qu'opposition politique, c'est qu'il faut en finir définitivement avec les faux rendez-vous, et qu'en 2020, il faut que les Burkinabè qui sont à l'étranger puissent voter et exprimer [exercer, ndlr] leurs devoirs civiques » , réclame le chef de l'opposition.

Cette rencontre est le début d'un processus de concertation avec le président du Faso, autour de l'adoption de la nouvelle Constitution et des préparatifs des élections en 2020.