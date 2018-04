Sénégal: Débats et heurts autour de la loi des parrainages

L'ancien Premier ministre Idrissa Seck et les opposants Malick Gackou et Thierno Bocoum ont été arrêtés. Des interpellations ont par ailleurs été réalisées dans plusieurs autres endroits du pays.

Maurice Ndione, professeur en sciences politiques, pense que loi a été proposée au mauvais moment en raison des récentes "élections législatives très discutées avec des dysfonctionnements graves qui ont ramené [le Sénégal] vingt ans en arrière". Dans cette situation, "où l'opposition et le pouvoir ne se parlent pas, [il]pense qu'il n'est pas judicieux de rajouter de la complexité et de la confusion dans les règles du jeu alors que le dialogue est rompu."

Dans l'hémicycle, l'examen de la loi a été musclé et à l'extérieur de l'Assemblée nationale, des heurts violents ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. La police a procédé à plusieurs interpellations, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et une autre figure de l'opposition, Malick Gakou.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.