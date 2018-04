Burkina Faso: HCRUN - 5 065 dossiers enregistrés

Le président du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) Léandre Bassolé a animé une conférence de presse ce 19 avril 2018 à Ouagadougou, pour rappeler les missions de l'institution et l'état d'avancement des dossiers à sa charge.

Le 22 mars 2016, le chef de l'Etat Roch Marc Christian Kaboré a officiellement installé les membres du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN). Plus de deux ans après, les premiers responsables de cette institution s'ouvrent davantage à la presse, en vue d'atteindre leurs objectifs. C'est ainsi que le président du HCRUN, Léandre Bassolé était face aux journalistes le jeudi 19 avril 2018 à Ouagadougou. Dans sa déclaration liminaire, il est revenu sur les missions de son institution qui sont entre autres d'assurer le traitement des 5.065 dossiers déjà enregistrés et en cours d'enregistrement pour y apporter des solutions appropriées, de créer les conditions favorables à la réconciliation, à l'unité nationale et à la cohésion sociale et de veiller à l'indemnisation des victimes et ayants droit des violences en politique, relatif aux blessés de l'insurrection populaire et du coup d'Etat manqué.

Léandre Bassolé a assuré que « 10 ont été évacués en direction de la Tunisie et 24 autres sont en phase préopératoire sur place au Burkina Faso (... ) S'agissant des militaires et policiers radiés, le règlement de cette question a fait l'objet de consultations multiformes de nature à associer toutes les parties prenantes à la construction d'une solution définitive et ce dossier connait à ce jour de nouvelles propositions. »Pour le président de l'institution, personne ne doit être laissée pour compte dans le processus de réconciliation engagé par le Burkina Faso et les portes de l'institution restent « largement ouvertes » à tous ceux qui d'une manière ou l'autre compte apporter un plus à la cohésion nationale.

Dans les jours à venir, le HCRUN compte entreprendre des rencontres à plusieurs niveaux pour faire connaitre davantage l'institution et sa mission au plus grand nombre de burkinabè « afin qu'il ne soit plus dit ou constaté que l'on parle d'eux sans jamais les consulter et les associer au plus près. »