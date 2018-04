Burkina Faso: Vote des Burkinabè de l'étranger - «Il faut définitivement finir avec les faux rendez-vous»(Opposition politique)

Dans le Nord et le Sahel, le terrorisme a contraint au moins 216 écoles à mettre la clé sous le… Plus »

Par ailleurs, il n'a pas exclu que dans les semaines à venir, les deux parties se rencontrent à nouveau pour faire avancer la recherche de solutions pratiques aux deux points abordés ce jour. Ont pris à la rencontre, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), le ministre en charge de l'Administration territoriale et du ministre en charge des Burkinabè de l'extérieur, etc. Ce vendredi 20 avril, le président du Faso continuera ces consultations. Il recevra à cet effet, une délégation de la majorité présidentielle.

« Nos compatriotes vivant à l'étranger sont des Burkinabè à part entière et il est important qu'ils puissent participer à la vie de la nation dans le cadre des prises de décisions qui engagent son avenir. C'est un droit absolu (... ) Notre position en tant qu'opposition politique, c'est qu'il faut finir définitivement avec les faux rendez vous et qu'en 2020, que les Burkinabè qui sont à l'étranger puissent voter et exprimer leur devoir civique » a fait savoir M. Diabré. Sur ce sujet, il a ajouté que le président du Faso a soumis à leur analyse des questions pratiques, entrant de la cadre de l'opérationnalisation de ce vote, auxquelles il faudra aussi trouver des solutions.

Quant au vote des Burkinabè de l'étranger, le Chef de file de l'opposition a laissé entendre que l'opposition a souhaité que 2020 soit la bonne date et que pour elle, cela était non négociable.

Néanmoins, M. Diabré donnera quelques pistes. Sur la question de l'adoption de la nouvelle Constitution, il indiquera que les débats ont été menés sur la formule de son adoption (référendum ou parlement) et surtout sur la période de son adoption. Et sur ce point, les réflexions continuent afin de déterminer la bonne stratégie.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.