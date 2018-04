Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang - Pourquoi il reste à l'écart des Panthères

Au Gabon, le processus pour élire le président du Centre gabonais des élections est bel et bien… Plus »

« J'ai énormément de choses à régler avec la sélection. Ces derniers temps, ça se passe pas très bien. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent pas faire avancer la sélection. je pense qu'on a vraiment des jeunes incroyables, il y a un talent qui est là et j'ai l'impression qu'on ne sait pas forcément s'en servir. J'espère que ces gens là vont prendre conscience et changer les choses pour que je puisse réellement être de retour avec la sélection à 100%« , a confié Aubameyang à Talents d'Afrique sur Canal+Afrique.

S'il quitté le Borussia Dortmund l'hiver dernier pour Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang n'est pas pour autant un homme comblé. Et pour cause, les relations entre la sélection gabonaise et l'attaquant ne sont pas au beau fixe. Illustration: il n'a disputé qu'un seul match avec les Panthères depuis la CAN 2017.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.