Gabon: Distribution des médicaments - La CNAMGS se déploie dans la province de l'Estuaire

Pour rappel, cette opération s'inscrit dans le plan quinquennal 2018-2022 qui se décline en quatre (4) axes principaux qui sont : équilibrer les finances ; améliorer les soins et universaliser la couverture ; optimiser l'organisation, et renforcer l'aide sociale. Dans le volet 2 qui porte sur l'amélioration des soins et l'universalisation de la couverture maladie, la CNAMGS compte, entre autres, mettre en place ou améliorer les infirmeries scolaires, à travers le ravitaillement permanent en médicaments.

Le dernier établissement fourni en médicaments était le Lycée public de Bikélé. L'absence d'infirmerie opérationnelle a été constatée dans cet établissement dirigé par Justin Essono Ondo. Malgré cela, la CNAMGS a tenu à honorer ses engagements. Et d'ailleurs sur cet aspect, le Conseiller du Directeur général a été clair, « il faut donner la possibilité à tous les jeunes gabonais d'avoir un accès aux médicaments, aux soins primaires, conformément aux instructions des plus hautes autorités de la République qui ont décrété ce septennat comme étant celui de la jeunesse ». Toutefois, il n'a pas exclu l'idée de voir la CNAMGS contribuer à la réfection ou la construction des infirmeries scolaires. Une perspective qui sera proposée aux autorités compétentes.

La journée du 18 avril dernier a été très chargée pour les agents de la CNAMGS aux côtés desquels on retrouvait un Conseiller du ministre en charge de la Protection sociale, Justin Ondo Essono. La délégation conduite par Guy-Francis Bignoumba, Conseiller du Directeur général de la CNAMGS s'est rendue successivement dans trois établissements. Cette étape a commencé au Lycée Jean Baptiste Obiang Etoughe (Sibang), là-bas, le proviseur Aloïse Essaime Etoughe a salué cette initiative avec la dernière énergie, non sans émettre le vœu de voir cette action salutaire être pérennisée au regard notamment des difficultés de fourniture en médicaments des établissements publics.

