Angola: Le Chef de l'Etat angolais félicite le nouveau Président de Cuba

Luanda — Le Chef de l'Etat, João Lourenço, a félicité jeudi Miguel Diaz-Canel Bermúdez pour son élection au poste de Président du Conseil d'Etat de Cuba.

Selon un communiqué de la Maison Civile du Président de la République, ce choix était un événement transcendant dans la vie politique cubaine, où "la grande maturité et sagesse marquent la passation de pouvoir à une nouvelle génération de leaders".

Les Angolais ont une vaste histoire d'amitié, de coopération et de solidarité réciproque avec Cuba, qu'ils souhaitent maintenir et renforcer durant votre mandat, lit-on dans la missive du Président João Lourenço.

Je saisis cette opportunité pour remercier encore une fois le Commandant Fidel Castro, le Président Raul Castro et le peuple cubain en général pour leur soutien inconditionnel à l'Angola au moment le plus tragique de son histoire, durant lequel sa souveraineté et son indépendance étaient menacées.

Les deux États ont établi des relations diplomatiques le 15 novembre 1975, quatre jours après l'indépendance de l'Angola, et un an plus tard, ils ont signé l'Accord général de coopération, qui a donné naissance à la Commission bilatérale.