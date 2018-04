Burkina Faso: Flintlock 2018 / On remballe les paquetages

Après deux semaines qui n'ont guère été de tout repos pour les participants, l'exercice Flintlock 2018 s'est achevé officiellement le jeudi 19 avril au camp Bila-Zagré de Kamboinsin.

«Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare clos l'exercice Flintlock 2018. A l'année prochaine ! » Par ces mots, le chef d'état-major général adjoint des armées, le colonel-major Gilbert Ouédraogo, mettait fin à la mission de plus 500 soldats de huit pays qui, depuis deux semaines, ont été à la tâche à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Des manœuvres en petites unités aux séances de tir en passant par l'entraînement au combat en zone urbaine, le saut en parachute et les techniques de libération d'otages, ils ont travaillé ensemble et acquis des connaissances et du savoir-faire nécessaires à la lutte contre l'hydre terroriste.

« Dans le contexte sécuritaire actuel, marqué par les attaques terroristes qu'a subies notre pays, un tel exercice arrive à point nommé », a estimé le CEMGA adjoint, faisant remarquer l'impérieuse nécessité de doter nos forces armées de capacités opérationnelles. C'est en cela que les exercices multinationaux Flintlocks, initiés chaque année depuis 2005 par le commandement américain pour l'Afrique, l'Africom, apparaissent comme une belle opportunité, selon lui.

Le colonel-major Gilbert Ouédraogo a salué la présence des sept pays outre le Burkina (Mali, Mauritanie, Etats-Unis, Espagne, Portugal, Pologne, Autriche) et rappelé la disponibilité des forces armées nationales burkinabè à renforcer la collaboration avec les armées des pays amis et partenaires occidentaux. Mention spéciale aux Etats-Unis, initiateurs du programme, qui étaient représentés à la cérémonie d'ouverture par le 1er conseiller de l'ambassade, David Young. Ce dernier a félicité et remercié le Burkina qui a abrité cette année une antenne de l'opération en attendant d'accueillir le siège en 2019.