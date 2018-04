Madagascar: Football Match amical international - Les Espagnols de l'A.E. Ramassà sont là

Les députés de l'opposition persistent et signent pour la tenue de la rencontre avec la population… Plus »

Chaîne de solidarité. L'aventure avec un grand A commence en 2014 en Ethiopie où le club espagnol au sein de la troisième division catalane, a décidé de mettre en place une véritable chaîne de solidarité à laquelle participaient tout le staff du club, les joueurs et les membres de l'encadrement en récoltant des dons pour ces pays africains dont le nombre ne cesse de s'agrandir au fil des ans. Un bel exemple à suivre surtout que le concept vient encore de s'améliorer grâce aux échanges avec les Africains. Un vécu sur place et plus particulièrement en Afrique du Sud quand des dirigeants de l'AE Ramassà ont compris la philosophie d'Ubunti vantant l'amour et la solidarité avec cette phrase bien connue « Je suis parce que nous sommes et puisque nous sommes, alors je suis ».

Au delà de ce choc CNaPS Sports-A E Ramassà de ce dimanche à Vontovorona, on notera tout le travail qui est autour de la mission de ce club récemment nommé ambassadeur des Nations unies par son geste empreint de solidarité envers plusieurs pays africains à qui le club remet, chaque fois, du matériel sportif et éducatif.

