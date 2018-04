Madagascar: HVM - Les « Cravates bleues » affichent la couleur

Le bâtiment du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques repeint aux couleurs du HVM

Dans son tube « Any ianao'zay », Samoela s'adresse à « I Kalamenavolo » qui s'est teint les cheveux en rouge. « Lokon'Arema », soulignait à l'époque le chanteur. Tel le bleu qui est aujourd'hui le « loko » et le « look » du HVM qui annonce la couleur.

Samoela faisait référence à la couleur de l'ancien parti au pouvoir fondé par « Deba » surnommé lui-même l'Amiral rouge. A l'instar des membres du HVM qui sont appelés aujourd'hui « les Cravates bleues ». Un accessoire de mode qui est comme une corde au cou - au propre comme au figuré - pour les cadres du parti qui ne peuvent s'en défaire, à moins de retourner leur veste. Un membre du gouvernement affiche encore plus sa couleur en faisant peindre le bâtiment du ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques à Ampandrianomby en bleu et blanc, comme si ce portefeuille est réservé au HVM ou que ce dernier restera encore quelques années au pouvoir.

Politiquement neutre. En cas d'« alternance démocratique » pour reprendre le principe découvert sur le tard par les « Cravates bleues », il ne sera pas évident pour le prochain ministre de la Pêche d'effacer (dans tous les sens du terme) la couleur actuelle du bâtiment pour le recouvrir d'une couche de peinture politiquement neutre, comme le devrait être l'Administration. Surtout en cette année électorale où les candidats et leurs partisans vont nous en faire de toutes les couleurs. Même le Bleu pourrait être décliné dans différents tons et nuances avec tous ces partis et particules qui gravitent autour du pouvoir. Sans oser afficher ouvertement leur inféodation au HVM. A l'image de certains députés qui ont levé timidement la main à Tsimbazaza, lors de l'adoption des trois lois organiques relatives aux élections.

Le président de la République au volant d'un des 4 x 4 avec le nom du ministère des Travaux Publics inscrit bleu sur blanc

Fins électorales. A propos de couleur toujours, force est de remarquer que le régime HVM annonce indirectement la sienne, à travers les véhicules 4 x 4 remis hier à Iavoloha par le président de la République. Des Nissan double cabine de couleur blanche frappés côté portière du nom du Ministère des Travaux Publics inscrit en bleu sur blanc, alors que la couleur traditionnelle des TP est l'Orange. Ceci expliquant peut-être cela. Le fait que 22 des 25 véhicules soit destiné aux 22 Régions amène du reste certains observateurs à penser, à tort ou à raison, qu'ils risquent de servir à des fins électorales alors que l'article 63 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums stipule que « l'usage de ressources administratives, notamment l'accès à des équipements publics dont les véhicules et les bâtiments administratifs, visant à promouvoir des activités de campagne électorale ou référendaire, est interdit ».

Slogan de campagne. En tout cas, force est aussi de se demander pourquoi cette dotation de 4 x 4 coïncide avec l'année électorale 2018. Pourquoi « l'action qui s'inscrit dans l'esprit même de la Renaissance », dixit le président candidat qui en fera certainement son slogan de campagne, intervient-elle sous le ministre Eric Razafimandimby qui est une « Cravate Bleue » et non pas du temps de son prédécesseur Roland Ratsiraka qui est le président national du MTS. Tout cela amène à penser que ces véhicules acquis sur fonds propres de 2 milliards d'Ariary de l'Etat pourraient avoir un ... fond électoral. Si Samoela devait revisiter son tube, « I Kalamenavolo » deviendrait « I Kalamanga ». Et la voiture Hyundai avec la fille aux cheveux « Lokon'Arema » sur la Route des Hydrocarbures serait une Nissan 4 x 4 « Look HVM » au fin fond de la ... campagne.