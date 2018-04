Afrique Australe: SADC - Un centre régional de surveillance de pêche

Pour une meilleure gestion durable des ressources halieutiques partagées, un centre régional de contrôle et de surveillance de pêche sera mis en place au niveau de la SADC.

C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Gilbert François et le ministre de la Mer, des Eaux Intérieures et de la Pêche de Mozambique dernièrement à Maputo. Ce dernier a demandé le soutien technique de Madagascar dans la réalisation de ce projet étant donné que le centre sera installé au Mozambique. Une convention de partenariat entre les deux parties sera ainsi signée prochainement. Ce partenariat prometteur sera matérialisé par les échanges et le partage d'expériences entre les deux techniciens.

En outre, une possibilité de coopération en matière de pêche et d'aquaculture est en vue. L'harmonisation des actions à mener et le partage des expériences entre les ministres de la région du sud-ouest de l'Océan Indien ne sont pas en reste en vue de gérer d'une manière durable les ressources partagées et hautement migratrices comme le thon. Madagascar s'enquiert ainsi des expériences mozambicaines sur la gestion de la pêche au thon.