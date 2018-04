Madagascar: Groupe « Vidy Varotra » - Quinze années d'existence

Mercredi 18 avril dernier, ce groupe qui évolue dans le monde de la presse et de l'éducation a célébré solennellement à l'hôtel Carlton la parution du premier numéro de « Vidy Varotra ». Et le groupe qui porte désormais ce nom a fait du chemin depuis avril 2003.

Cette entreprise malgache évolue vers quatre grandes activités. A savoir, la presse audio visuelle d'abord ; puis l'éducation ; la formation aux NTIC et enfin le développement à l'étranger. L'historique du groupe fait figure de sa vitalité et de sa rigueur. Au départ, il y a eu « Vidy Varotra », un hebdomadaire à ses débuts, pour paraître trois fois par semaine aujourd'hui. Puis petit à petit, des titres apparaissent comme « Job », « Jejo » et enfin un quotidien d'informations générales « Tia Tanindrazana », un des plus lus à Madagascar.

Dans le même sens, « Top Radio » qui émet sur 102,8 est apparu l'an dernier. Parallèlement, le groupe détient deux centres de formation, l'un en Afrique du Sud dénommé « Pretoria Montessori Prescholl »dans les villes de Garsfontein et de Brooklyn où l'on enseigne 150 élèves, l'autre l'ITUniversity, cette fois-ci à Andoharanofotsy, une université spécialisée dans les nouvelles technologies et ce en partenariat avec des instituts étrangers.

Enfin et non des moindres, il y a le « BICI » un cabinet de services et de conseils informatiques. Ce développement est à mettre sous la houlette de monsieur Tahina Razafinjoelina, un jeune PDG (parrain du groupe Ambondrona) Qui malgré son jeune âge tient toujours comme leitmotiv, la qualité et la persévérance.