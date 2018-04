Madagascar: Aéroport international d'Ivato - La piste et le tarmac en pleine rénovation

La rénovation de la piste d'Ivato se fait en travaux de nuit.

L'achèvement des travaux prévus en mi-juin 2020 marquera un renouveau pour l'aéroport international d'Ivato.

Au mois de juin 2020, le nouveau terminal de l'aéroport international d'Ivato sera fonctionnel. La livraison des travaux se fera probablement avant le 26 juin 2020, puisque « Ravinala Airports » affirme être en mesure de respecter le calendrier jusqu'à la phase finale des travaux. Mais en attendant, les usagers ne tarderont pas, d'ici peu, à bénéficier des retombées positives des travaux de rénovation qui accompagnent la construction du nouveau terminal. En effet, d'ici à fin juin, les chaussées aéronautiques, comprenant la piste, le « taxiway E » et le tarmac II seront entièrement rénovées et renforcées.

Normes internationales. Pour ces travaux de renforcement de la piste, des aires de roulage et de stationnement des avions « Ravinala Airports » investit au total 23 millions d'euros. Les travaux sont réalisés par le consortium Colas Madagascar Bouygues International (CMBI) et emploient pas moins de 120 ouvriers et des équipes de sous-traitants qui travaillent quatre nuits par semaine de 18 heures à six heures 15, puis pendant certains jours de six heures à 17 heures. Des travaux faits dans les règles de l'art et qui utilisent 70 000 tonnes de bitume pour renforcer la piste d'une longueur de 3 100 mètres et d'une largeur de 45 mètres. Une piste aux normes internationales, bien évidemment et qui pourra accueillir le plus gros avion civil du monde qu'est l'Airbus A 380. « A terme, avec la construction du nouveau terminal, l'aéroport d'Ivato sera, à même d'améliorer significativement le traitement des avions et les services aux passagers, pour les porter au niveau des normes internationales en vigueur » a déclaré Vincent Devauchelle, lors de la visite de chantier qui a eu lieu, hier sur la piste d'Ivato.

Notam. Bien évidemment, les travaux qui nécessitent des fermetures et des réouvertures de l'aéroport provoquent des perturbations, en ce qui concerne les vols. « Des procédures spécifiques ont été mises en place concernant la fermeture et la réouverture du trafic aérien de l'aéroport international d'Ivato. Un Notam a été envoyé aux entités aéroportuaires un mois avant le début des travaux ». Le Notam en question indique notamment les périodes de travaux divisés en deux phases : la première phase va du 25 mars au 1er juin et nécessite la fermeture de l'aéroport tous les dimanches, lundis, mercredis et vendredis de 20 heures à six heures. La seconde phase va du 12 au 30 juin pour les mêmes horaires, sauf le dimanche. Ces fermetures provoquent la perte d'un certain nombre de vols régionaux. Des dispositions particulières sont prises pour la gestion des vols notamment pour le cas des évacuations sanitaires qui sont autorisées à plein temps. Cette gestion se fait grâce à l'harmonieuse collaboration entre « Ravinala Airports », Colas et l'ASECNA.

Bref, les travaux d'extension et de rénovation de l'aéroport international d'Ivato se font à la vitesse grand V. « Actuellement, le projet Ravinala affiche déjà un avancement de plus de 40% de son projet global » Des travaux qui sont bien évidemment créateurs d'emplois. « Le projet 'Ravinala Airtports' a déjà permis de créer près de 1 000 emplois directs et indirects » selon toujours Vincent Devauchelle.