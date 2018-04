Madagascar: Examen du baccalauréat - Bientôt un centre d'examen à Beroroha

Les députés de l'opposition persistent et signent pour la tenue de la rencontre avec la population… Plus »

Cas. Le cas du district de Beroroha n'est pas isolé. Il existe actuellement de nombreux districts qui disposent d'établissements scolaires mais qui sont dépourvus de centre d'examen. Un cas qui est le plus souvent observé dans les zones enclavées de la Grande Ile, selon toujours le directeur de l'Enseignement supérieur public et privé. Des paramètres doivent être remplis pour les districts voulant se voir doter des centres d'examen. Entre autres, un nombre de candidats qui ne doit pas être inférieur à 100.

Les soucis causés par l'inexistence de centre dans le district de Beroroha concernent également le côté financier des parents des candidats. Comme l'a fait savoir Dieudonné Razafimahatratra, directeur de l'enseignement supérieur public et privé auprès du Mesupres (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique): «pour qu'un lycéen puisse concourir aux examens du baccalauréat, il faut que ses parents prennent en compter les frais de transports, les frais d'hébergement, et autres frais divers en plus des facteurs à prendre en compte». Ce qui n'est pas évident pour de nombreux ménages habitant le district. La mise en place du centre d'examen pourrait changer la situation dans le district en question. Ne serait-ce que pour encourager les jeunes à poursuivre leurs études.

C'est une grande première pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Un centre d'examen va être mis en place à Beroroha. Situé dans la partie sud-ouest de Madagascar, plus particulièrement dans la région Atsimo-Andrefana, le district ne dispose pas de centre d'examen permettant aux candidats aux examens officiels de composer. Une situation qui handicape les élèves qui se retrouvent démotivés quant à l'idée même de poursuivre leurs études. Outre les kilomètres à faire, ils doivent faire face aux risques d'être attaqués par des « dahalo » sur le chemin menant vers les centres d'examen. Pour le district de Beroroha, les candidats qui veulent se présenter aux examens officiels du baccalauréat doivent, soit aller à Tuléar, soit à Ankazoabo. Des distances énormes à parcourir qui sont dissuasives pour les personnes concernées.

