Madagascar: Vaccination contre le cancer du col de l'utérus - Le besoin est réel à Madagascar

A Madagascar, c'est davantage le dépistage qui est le plus priorisé en prévention du cancer du col de l'utérus. La méthode la plus utilisée est l'inspection visuelle. Les tests en vue de dépister la présence de VPH existent également, mais encore peu accessibles à la majorité des femmes en raison de leur coût.

Stratégies. D'ici à 2030, le cancer du col de l'utérus causera la mort de plus de 443 000 femmes chaque année dans le monde dont la majorité en Afrique subsaharienne, indique la Revue d'experts sur la thérapie anti-infectieuse. L'augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus en Afrique pourrait contrecarrer les progrès réalisés sur le continent dans la réduction de la mortalité maternelle et de la longévité. Les avis sur le continent africain se rejoignent quant à la nécessité de mettre en œuvre d'urgence des stratégies d'intervention visant à éliminer le cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique.

VPH. Deux vaccins contre les VPH, actuellement certifiés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), permettent de prévenir le cancer du col de l'utérus. Afin d'en optimiser les effets, il faut les administrer aux filles âgées de 9 à 13 ans, tranche d'âge durant laquelle le vaccin produit la réponse immunitaire la plus efficace. Selon les avis scientifiques, il est préférable de recevoir le vaccin avant l'exposition au VPH, soit avant leurs premières activités sexuelles. Par ailleurs, selon toujours les données scientifiques, la réponse immunitaire est meilleure lorsque le vaccin est administré avant 15 ans. Rappelons que le cancer du col de l'utérus est favorisé par la pratique précoce de l'activité sexuelle et la multiplicité des partenaires sexuels, ainsi qu'à l'exposition à d'autres infections sexuellement transmissibles.

A Madagascar, le vaccin en prévention du cancer du col de l'utérus ne figure pas parmi ceux proposés à grande échelle par l'Etat. Sachant pourtant que les cancers gynécologiques figurent parmi les plus fréquents dans le pays, le besoin est plus que réel dans la Grande Ile afin de réduire l'incidence de ce type de cancer, de contribuer à la réduction de la mortalité et d'alléger la charge économique d'une telle maladie pour le pays. Madagascar, disposant d'une politique nationale de lutte contre le cancer et d'un plan stratégique qui priorise la lutte contre le cancer utérin, a déjà fait un tout premier pas en mettant en place un programme pilote de démonstration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. La phase de démonstration de ce programme pilote dans plusieurs districts, a eu lieu en 2013. Actuellement, le pays n'en est pas encore à la phase de généralisation.

