La finale de la 1ère édition de la Coupe de la jeunesse du MPP des marchés et yaars s'est jouée, le samedi 14 avril 2018, sur l'aire de jeu faisant face au siège de BSIC. C'est l'équipe de Naaba Sebgo qui a remporté la finale aux tirs aux buts face à celle de l'AS-SOZHAKOF. Cette première a été placée sous le parrainage de El Hadj Oumarou Tapsoba.

La 1ère édition de la Coupe de la jeunesse du MPP des marchés et yaars a débuté, le 14 mars 2018 avec la participation de 16 équipes. Durant un mois, les prétendants à dame coupe ont bataillé fort. Et ce sont les équipes de Naaba Sebgo et de l'AS-SOZHAKOF qui ont arraché le ticket de la finale. Cette finale jouée en 2X25 minutes était très avare en but. Pourtant les deux équipes ont fait montre de combativité en première période de jeu. Au cours de la seconde période, la domination de l'AS-SOZHAKOF était sans reproche mais les attaquants n'étaient inspirés devant les cages de l'adversaire. Aucun but n'a été inscrit et il fallait faire recours aux tirs aux buts.

L'équipe de Naaba Sebgo a été plus adroite en réussissant deux tirs contre un. " Je suis avant tout un sportif et un leader d'opinon, et quand la jeunesse vient auprès de vous pour solliciter votre expertise ou votre accompagnement, c'est toujours un plaisir pour nous de l'accompagner. Et c'est toujours mieux de soutenir la jeunesse car elle est notre repère, notre fer de lance. Je pense que c'était une belle finale. Aucune équipe n'a démérité, c'est la jeunesse qui a gagné et c'est le football burkinabè qui a gagné", a déclaré El Hadj Oumarou Tapsoba, parrain de la 1ère édition. Ilboudo, président de l'Association des jeunes vendeurs de cellulaires et des produits consommables du Burkina Faso s'est dit un président comblé.

" Aujourd'hui, je suis content de la mobilisation de la jeunesse qui nous a accompagnés pour cette coupe. Nous remercions le parrain El Hadj Oumarou Tapsoba qui se bat tous les jours pour la jeunesse burkinabè", a-t-il ajouté. Le vainqueur Naaba Sebgo a reçu un trophée, une somme de 50 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon. L'équipe de l'AS-SOZHAKOF classée 2e est repartie avec une somme de 30 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon. Des prix spéciaux ont été remis aux plus méritants. Cette compétition était placée sous le thème : « Union des jeunes du MPP, lutte contre l'incivisme dans les marchés et yaars ».