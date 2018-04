Burkina Faso: Festival Jazz à Ouagadougou - L'Afro-jazz mandingue, source d'inspiration de la 26e édition

Les promoteurs du festival Jazz à Ouaga ont, au cours d'un déjeuner de presse, le 19 avril 2018 à Ouagadougou, annoncé les grands axes de la 26e édition de l'événement, prévu du 27 avril au 6 mai 2018.

Le président de l'association Jazz à Ouaga, Abdoulaye Diallo, et ses camarades étaient face à la presse, le jeudi 19 avril 2018, à Ouagadougou, pour décliner les grands points de la 26e édition du festival. Placée, du 27 avril au 6 mai 2018, sous le patronage du ministre de la Culture, des Arts du Tourisme, Abdoul Karim Sango. Par ses activités, Jazz à Ouaga cherche à contribuer au développement de cette musique, à enrichir la vie culturelle burkinabè, a déclaré M. Diallo. Il a aussi indiqué qu'au-delà de la diffusion du Jazz, les organisateurs travaillent avec ardeur pour le rayonnement du jazz africain sur la scène africaine et internationale.

Ainsi cette 26e édition du Jazz à Ouaga va connaître, a-t-il ajouté, tous les styles de jazz, avec des influences très diverses, du blues à l'école en passant par le hip hop, le rock, le funk, avec comme exemple « l'Afro-jazz mandingue». Les différents sites réservés au festival de cette année sont le CENASA, le jardin de la musique, Reemdoogo, et la cour du FESPACO, Au programme de Jazz à Ouaga 2018 sont annoncés M'Bouilllé Koité-prix RFI 2017 du Mali, Cheick Tidiane Seck (Mali), Vieux Farka Touré, Nii Obli et the Jazz Accra quintet (Ghana), Shola Adisa-Farrar Trio (USA), Simon Winsé (Burkina Faso), Identitet Trio (Suède), etc.

L'humour sera également sur la scène du festival Jazz à Ouaga, grâce à un partenariat avec le festival de l'humour «Ouaga Doux Gouts». Son président, Salif Sanfo, a souligné que cette fusion de l'humour à la musique a pour but de détendre les spectateurs. Plusieurs humoristes seront invités, à savoir Ali Ponré 1er, Aladji , Bassam, etc. « Nous allons joindre les trois B, boisson brochettes et bonne humeur, sans oublier l'espace enfants, un cadre d'épanouissement réservé aux tout-petits dans le village des deux festivals », a-t-il poursuivi. Selon M. Diallo, Jazz à Ouaga attend 15 000 festivaliers.