Burkina Faso: Règles des permis de conduire - Les parlementaires embrassent une nouvelle loi

L 'Assemblée nationale a tenu une séance plénière sur la loi portant fixation des règles d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, le jeudi 19 avril 2018, à Ouagadougou.

Les nouvelles règles relatives à l'établissement, la délivrance et la validité des permis de conduire au Burkina Faso sont connues. En effet, les 96 députés présents à l'Assemblée nationale ont, au cours d'une séance plénière tenue, le jeudi 19 avril 2018, voté à l'unanimité le projet de loi y afférant. Comme indiqué à son article 41 « La présente loi qui abroge l'ordonnance n°005/PRES du 18 janvier 1956 portant modification de l'arrêté n° 6138/M du 24 juillet 1956 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire en Haute-Volta sera exécutée comme loi de l'Etat ». La loi définit les délits et leurs sanctions pour contribuer à une meilleure observance des règles.

Ainsi, l'article 32 stipule qu'est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 mille à un million deux cent mille F CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire exigé pour sa conduite et valable pour la catégorie du véhicule utilisé. De même, l'âge minimum des candidats à l'obtention des divers permis de conduire est fixé à l'article 9 (14 ans pour la catégorie A1, 16 ans pour A ou B1, 18 ans pour les catégories B, C, F et BCD et 21 ans pour la catégorie D... ).

La Commission du développement économique, de l'environnement et du changement climatique (CODECC) dans son rapport a insisté sur la nécessité d'appliquer la loi votée. Elle permettra, entre autres, selon elle, d'améliorer la sécurité routière à travers la formation et le système de délivrance des permis de conduire et de réduire significativement le nombre et la gravité des accidents de la circulation. Et de donner une statistique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) signalant que les accidents de la route constituent la première cause de mortalité dans la tranche d'âge de 15 à 29 ans et la deuxième cause dans celle de 30 à 44 ans. Le ministre en charge des transports, Vincent T. Dabilgou a indiqué qu'il faut débourser 8 500 F CFA pour la confection du nouveau permis de conduire.

En sus, il a fait savoir qu' « avec ce processus quelle que soit l'infraction commise, on peut localiser la personne car il intègre des données avec l'Office national d'identification (ONI) ». A l'entendre, dans trois ans, tous les anciens titres seront renouvelés. Il a donc invité la population à adopter le projet pour être dans la nouvelle base de données. Du reste, les parlementaires lui ont fait des suggestions. Il s'agit de l'instauration d'un programme formel du code de la route dans les écoles et du port du casque en circulation.