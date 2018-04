Burkina Faso: Région du Sud-Ouest - Le PNDES présenté aux OSC

Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget (CIFOEB), a organisé une conférence sur le PNDES, le samedi 7 avril 2018 à Gaoua. Elle a permis d'éclairer les Organisations de la société civile (OSC).

Pour permettre aux populations des régions de mieux comprendre le Plan national de développement économique et social (PNDES), le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget (CIFOEB) a organisé une série de conférences dans les chefs-lieux de région. C'est ainsi qu'il a tenu une conférence à Gaoua, le samedi 7 avril 2018. Elle a été placée sous le thème : « Le suivi du Plan national de développement économique et social (PNDES) et le rôle de l'élu local dans le processus budgétaire». Selon le communicateur Seydou Sawadogo, l'objectif de cette conférence est d'aider les populations à comprendre la dynamique de mise en œuvre du PNDES et le rôle que les OSC doivent jouer dans le suivi.

Ainsi, dans son exposé, il a présenté le PNDES de façon globale, ainsi que les investissements prévus. Egalement, il a été évoqué le rôle que doivent jouer les différents acteurs dans sa mise en œuvre. La communication a permis de mieux comprendre le PNDES, à travers des projets dont bénéficie la région. Ce cadre a permis également de faire un bilan régional de sa mise en œuvre. Ainsi, il ressort que la région du Sud-Ouest a bénéficié de plusieurs réalisations dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'eau, de l'électricité, entre autres. S'agissant des OSC dans la mise en œuvre du PNDES, elles doivent jouer le rôle de veille citoyenne.

En effet, pour M. Sawadogo, elles doivent pouvoir interpeller l'Etat sur quelques manquements qu'elles auraient constatés dans la réalisation de toute infrastructure. En plus, elles peuvent signaler les manquements dans le cadre des actions que les élus locaux mènent. Cette conférence a été saluée par les participants. C'est ainsi que Sirwanè Sié Kambou de la coordination des OSC du Sud-Ouest, a confié qu'elle a été une occasion d'éclairer leur lanterne. Par ailleurs, il a souhaité que l'Etat aide financièrement les OSC, afin qu'elles puissent jouer leur rôle de contrôle citoyen.

Enfin, au cours des échanges, des recommandations ont été faites de part et d'autre, pour un succès plus probant du PNDES au Burkina Faso, et particulièrement dans le Sud-Ouest.