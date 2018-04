Le gouverneur de la région du Centre-Nord, Nandy Somé/Diallo, a présidé le mercredi 18 avril 2018 à Kaya, une rencontre de concertation entre les responsables de l'administration de Bissa Gold SA et les populations impactées par la mine, autour des préoccupations des communautés.

«Il y a une crise qui oppose l'administration de Bissa Gold et les populations riveraines impactées par l'exploitation minière. Nous avons jugé opportun d'organiser une rencontre de concertation avec les parties prenantes (administration, Bissa Gold, populations riveraines... .) pour échanger sur cette crise ». Ce sont, en ces termes, que le gouverneur du Centre-Nord, Nandy Somé/Diallo a décliné, le mercredi 18 avril 2018 à Kaya, l'objet de la rencontre de concertation entre les responsables de l'administration de Bissa Gold SA et les populations impactées par l'exploitation minière. «C'est de façon concertée qu'on pourra trouver des solutions pour le bonheur de tous», a-t-elle indiqué.

Pour ce faire, elle a souhaité que les échanges puissent se dérouler de manière constructive pour les intérêts des différentes parties prenantes. «Pour y parvenir, il va falloir qu'on puisse échanger dans la courtoisie et le respect», a-t-elle souhaité. Après le mot introductif du gouverneur, la parole a été donnée aux protagonistes de la crise qui ont tous salué la tenue de ce cadre de concertation. Tout d'abord, les populations impactées ont exposé des doléances liées, entre autres, au non-respect des promesses et engagements de Bissa Gold, à l'employabilité des riverains, à l'accompagnement des jeunes pour la formation professionnelle et à l'auto-emploi, la non satisfaction des actions de récupération des terres dégradées, la non transparence dans le processus de recrutement et l'indemnisation des personnes impactées.

Ensuite, les responsables de la société minière ont expliqué les actions menées en faveur des populations impactées. Le directeur général adjoint de Bissa Gold, Christian F. Ouédraogo, a cité le soutien des populations en engrais, la construction et l'équipement d'écoles sur demande, la dotation d'équipement des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), le financement de microprojets, la réalisation de forages.

En plus de ces réalisations, à en croire M. Ouédraogo, Bissa Gold verse à l'Etat depuis 2013 par an 1 284 875 000 F CFA au titre des taxes superficiaires, soit 5 187 500 000 F CFA en cinq ans.

Ainsi, une partie de ces taxes est reversée aux communes de Kongoussi, Sabcé, Mané et Guibaré. Enfin, les autorités provinciales et communales se sont également exprimées. Elles ont invité Bissa Gold à communiquer davantage. Au terme des échanges, des recommandations ont été formulées pour une sortie de crise. Il s'agit de la dynamisation des cadres de concertation, le respect des promesses et engagements pris par Bissa Gold, le non recours à la rue pour la résolution des conflits, etc.