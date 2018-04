Burkina Faso: Promotion de la démocratie - Le CEDS salue la gouvernance du président Kaboré

La situation sécuritaire dans le Sahel et le Nord ayant occasionné la fermeture des écoles,… Plus »

M. Diallo a surtout salué la clairvoyance du président qui a compris qu'au-delà des aspects sécuritaires, il fallait prendre des mesures pour satisfaire les besoins fondamentaux des populations. Il a, par ailleurs, rendu hommage au député Maxime Koné, qui l'accompagnait, son ancien élève à qui il a confié la gestion de la délégation du CEDS au Burkina. «Il (Maxime Koné) a pensé qu'il était important qu'on mette en place cette structure pour faire bénéficier au Burkina et aux autres pays de la sous-région des prestations du CEDS », a affirmé M. Diallo. Un projet auquel il a tout de suite adhéré, vu les compétences du parlementaire. «Je n'ai pas hésité à lui accorder ma confiance, car j'ai constaté avec bonheur qu'il m'a largement dépassé, de par ses capacités d'analyses, de par sa compréhension des grands phénomènes et des initiatives qu'il est capable de prendre », a conclu le DG du CEDS.

L'antenne régionale du Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS) suit avec intérêt la conduite des affaires publiques par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. En séjour à Ouagadougou, dans le cadre d'un atelier au profit des députés et des cadres du ministère des Affaires étrangères, le Directeur général (DG) de la structure, Babacar Socrate Diallo, est allé traduire, le mercredi 18 avril 2018, ses encouragements au chef de l'Etat. « Nous sommes au fait de tout ce qui se passe dans le monde et en Afrique. Nous avons donc félicité le président du Faso par rapport à sa gouvernance extrêmement difficile, mais qui lui permet de faire face aux grands défis auxquels est confronté le Burkina, notamment les attaques barbares», a-t-il dit à sa sortie d'audience, exprimant à l'occasion sa reconnaissance au locataire du palais de Kosyam pour son soutien constant au CEDS.

