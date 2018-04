La situation sécuritaire dans le Sahel et le Nord ayant occasionné la fermeture des écoles,… Plus »

En ce qui concerne la forme des athlètes burkinabè, le vice-président de la Fédération affirme que les karatékas et karatékates burkinabè sont prêts pour la compétition. " Nous avons mis un volet préparatif qui a consisté à faire une présélection sur le territoire national. Ensuite, nous avons fait un travail dans les différentes ligues. Nous sommes maintenant à la phase de mise au vert et nos athlètes sont au top pour la compétition", a-t-il lancé. La cérémonie d'ouverture a lieu ce matin à 10 heures. Ce championnat est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho. Rappelons que le Burkina Faso est détenteur du titre.

Le stage des arbitres s'est déroulé, les 18 et 19 avril 2018, pour retenir les meilleurs pour la compétition. A l'heure où je parle, les choses vont dans le bon sens", a-t-il fait savoir. Les phases éliminatoires ont lieu toute la journée de ce vendredi. Dans l'après- midi de demain samedi, ce sont les phases finales à partir de 15 heures. Dans la catégorie cadette, il y a 10 catégories de poids, dans la catégorie juniore, 12 catégories de poids et celle des U 21, 13 catégories de poids.

C'est la nouvelle salle des arts martiaux près du stade du 4-Août qui va abriter, pour la première fois, une compétition internationale. Ce sont des jeunes karatékas et karatékates du Bénin, du Togo, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Burkina Faso qui vont s'affronter en compétions katas et en compétitions kumité. Pour des raisons financières, le Liberia ne fera pas le déplacement de Ouagadougou. Les catégories concernées sont la catégorie cadette, la catégorie juniore et celle des U 21. Selon Soumaïla Ouédraogo, vice-président de la Fédération burkinabè de karaté-do, président du Comité d'organisation de la 17e édition du Championnat d'Afrique de karaté de la zone 3, les préparatifs vont bon train. " Les délégations commencent à venir.

