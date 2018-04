Afrique de l'Ouest: Insécurité au Nord et au Sahel du Burkina - Plus de 20 000 élèves, 895 enseignants désertent les classes

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba a présidé, le jeudi 19 avril 2018, à Ouagadougou, un conseil de cabinet consacré à la fermeture d'écoles dans les régions du Nord et du Sahel.

Le gouvernement burkinabè est très peiné par la situation d'insécurité dans les régions du Sahel et du Nord. Cette situation est à l'origine de la fermeture de plus 216 établissements scolaires dans ces localités. C'est la déclaration du ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Pr Stanislas Ouaro, à l'issue d'un conseil de cabinet présidé par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le jeudi 19 avril 2018, à Ouagadougou. Le conseil a examiné le rapport d'une mission qui a eu lieu dans cette partie nord du pays. Il ressort de ses travaux que plus de 20 000 élèves et 895 enseignants sont concernés par la fermeture d'écoles.

Ces chiffres, selon le ministre Ouaro, ne prennent pas en compte les conséquences de la récente attaque à Bourou où, Sakinatou Sana, élève en classe de CM2 a été tuée et l'enseignant Issouf Souabo enlevé par des individus non identifiés. « Le gouvernement compatit à la douleur de la famille de la disparue et exprime son soutien à celle de l'otage », a-t-il déclaré. Et de préciser qu'au cours du conseil, des instructions ont été données aux ministres en charge de la défense et de la sécurité pour que l'instituteur soit retrouvé et que la sécurité soit renforcée en vue de la réouverture des écoles. Tablant sur « la sensibilité des questions sécuritaires », le chef du département de l'éducation n'a pas donné de détails sur les mesures prises.

Mais, s'agissant de la question urgente des élèves en classe d'examen, Pr Stanislas Ouaro a affirmé que dans les jours à venir, des mécanismes et actions seront mis en œuvre pour leur permettre de reprendre « très rapidement » les cours, suivant des procédés accélérés. Quid du traumatisme subi par les élèves, les enseignants et autres fonctionnaires dans les régions du Nord et du Sahel ? « Des instructions ont été données au ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pour une prise en charge psychologique et sociale de toutes ces personnes », a laissé entendre M. Ouaro

. Y a-t-il eu des démissions dans les rangs des instituteurs ? A cette question le ministre en charge de l'éducation a répondu qu'il y a des départs temporaires desdits agents de leur poste, désertions dues aux conditions sécuritaires. Mais jusque-là, a-t-il confié, il n'a reçu aucune lettre de démission.