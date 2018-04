Ile Maurice: Privatisation de l'eau - «Collendavelloo induit la population en erreur délibérément»

Pétition que la plateforme anti-privatisation a remise au Premier ministre by L'express Maurice on Scribd

Iswarduth Gunness, président de l'Union of Employees of Central Water Authority (UECWA), ne comprend pas «l'obsession» du ministre Ivan Collendavelloo. De faire remarquer que «la CWA n'est pas la propriété» du Premier ministre adjoint. «Dépwi ki li minis, parfwa li ti pé rev afermaz, tanto privatizasion. Ala enn minis ki obsédé!».

Une manifestation est d'ailleurs prévue le 19 mai, à Rose-Hill, pour dénoncer le projet d'Ivan Collendavelloo. Ce n'est pas tout. La plateforme anti-privatisation distribuera des tracts dans des «endroits stratégiques», tels que Flacq, Mahébourg et Rose-Hill, entre autres, indique Radakrishna Sadien. Cette initiative, précise-t-il, sera entamée à partir de la semaine prochaine. Aussi, «nous lancerons une campagne à travers des banderoles et posters».

«Il n'est pas question de céder le secteur de distribution de l'eau au privé.» Selon Radhakrishna Sadien, président de la Government Services Employees Association (GSEA), «Ivan Collendavelloo induit la population en erreur délibérément». Pour lui, le Premier ministre adjoint et ministre des Services publics «raconte des histoires. Quand il parle de partenaire stratégique, nous nous comprenons privatisation». Et de lancer : «Gramatin tanto li rev privatizasion. Li res zis pou privatiz gouvernman.»

