Ile Maurice: La Gaulette - Un projet de résidences en vue

Un morcellement d'environ 6 000 mètres carrés et dont 1 200 mètres carrés seront réservés aux espaces verts, sera réalisé à La Gaulette.

Un Environmental Impact Assessment Report (EIA) le concernant a été soumis au ministère de l'Environnement. L'EIA est en ligne sur le site du ministère du Logement et des terres. Il est ouvert aux commentaires publics jusqu'au 30 avril.

Ce rapport livre les détails du projet du promoteur, South West Safari Group Limited, qui prévoit de transformer la zone de terrain vague située à gauche de la route principale, en direction du Morne et avant La Gaulette SSS, en un morcellement résidentiel de 84 lots dont la superficie variera entre 281 et 500 mètres carrés.

Le terrain qui accueillera le morcellement est idéalement situé, d'après le rapport EIA. Le promoteur explique que le morcellement est déjà partiellement accessible, avec des routes déjà aménagées à l'issue de l'application d'un Voluntary Retirement Scheme. Il est situé non loin du collège, d'un arrêt d'autobus et le village de La Gaulette a son propre supermarché. Dans son rapport, le promoteur souligne que ce développement de morcellement est en ligne avec les demandes du ministère du Logement et que la région est très bien connectée et desservie.

Pour Alan Ganoo, ce morcellement ne pose pas de problème avec un tel développement dans les mois à venir. «La Gaulette est un village en plein développement ces dernières années. Plusieurs projets de morcellement ont eu lieu et le village en vit», souligne-t- il avant d'ajouter que «le promoteur et le gouvernement doivent quand même être très attentifs à ce développement et s'assurer que l'eau soit drainée comme il le faut».

Les précipitations de début d'année avaient fait du tort au village de La Gaulette. La crainte du député de la circonscription no14 (Rivière-Noire- Savanne) est de voir le morcellement submergé par l'eau provenant de la montagne. Le promoteur indique dans le document en ligne qu'un canal a déjà été construit sur le site et que d'autres canalisations pour les eaux de pluie seront mises en place. Pour le promoteur, il n'y a pas d'alternative pour ce terrain qu'un morcellement résidentiel. Il ajoute que deux autres possibilités sont de ne rien faire et de laisser le terrain en friche ou alors d'y réaliser un projet industriel, qui pourrait gêner les résidences non loin.

Au conseil de village de La Gaulette, la nouvelle de cet EIA surprend un peu. Karl Lamarque, son président, préfère ne pas se prononcer pour le moment. «On ne sait pas encore quel type de résidences cela sera.»

Il se dit néanmoins d'avis que «c'est une chose de faire des morcellements. Mais il n'y a toujours pas de solution pour les logements dans la région. Beaucoup de familles vivent dans la même maison. Avant d'approuver des projets de ce genre, le gouvernement devrait trouver des solutions à ces problèmes récurents». L'express n'a pu joindre

le promoteur et le rédacteur du rapport EIA pour en savoir plus sur la clientèle visée.