Ile Maurice: Protection de l'environnement - Sensibiliser les étudiants aux bonnes actions à adopter

communiqué de presse

Impliquer les jeunes dans le développement durable : Tel est l'objectif d'un Toolkit lancé récemment par le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, et de l'Environnement et du Développement durable dans les établissements secondaires.

En sus de ce guide sur les bonnes pratiques environnementales, des séances de sensibilisation sont aussi menées par les officiers du ministère de tutelle dans divers établissements secondaires.Depuis le début de l'année, les étudiants d'une quinzaine de collèges ont déjà été sensibilisés. Des causeries et des clips vidéos couvrant les différents thèmes du Toolkit font partie du programme de sensibilisation. Les étudiants se familiarisent ainsi avec les bonnes actions à adopter en vue de protéger l'environnement tout en mieux comprenant les enjeux environnementaux.

Le Toolkit est accompagné d'un DVD qui comprend des clips sur la gestion des déchets, la promotion des alternatifs aux sacs en plastique, l'adaptation au changement climatique, la plantation d'arbres, la conservation d'eau, et l'économie d'énergie. Le livret couvre plusieurs thèmes tels que la gestion des déchets, la pollution de l'air, l'utilisation de l'énergie, le stress hydrique, la biodiversité, le changement climatique, et un style de vie durable. Les étudiants prennent conscience des défis environnementaux et les actions simples qu'ils peuvent adopter à l'école, dans leurs maisons et dans leur localité en vue de protéger l'environnement.

Le ministre de de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, et de l'Environnement et du Développement durable, M. Etienne Sinatambou, estime que l'éducation au développement durable est une priorité et nous concerne tous.

'L'éducation au développement durable est orientée vers l'action. Acquérir des connaissances utiles pour la vie future des élèves requiert un engagement authentique permettant de réaliser des petits changements dans leur vie quotidienne. A travers leur réflexion sur leurs propres actions, les élèves peuvent acquérir des connaissances utiles, parce qu'ils découvrent le lien entre les informations et une expérience réelle, ceci renforcé par les émotions vécues et par les valeurs qu'elles apportent. Mais l'action n'est pas seulement nécessaire à l'acquisition des connaissances. Agir est également essentielle de nos jours, dans une société qui change aussi rapidement que la nôtre', précise-t-il.

Outre les campagnes de sensibilisation menées dans les établissements scolaires, le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, et de l'Environnement et du Développement durable sensibilise d'autres groupes ciblés tels que les femmes, les personnes du troisième âge, les jeunes, les ONG, les centres sociaux, les Citizen Advice Bureaux, et les institutions privées.