Mali: Assemblées du printemps du FMI et de la Banque Mondiale 2018 - Consolider la coopération de développement économique et financière du Mali

C'est l'objectif de la mission de travail que dirige le ministre de l'Economie et des Finances du Mali. Dr. Boubou Cissé conduit une forte délégation du Mali aux Réunions de printemps du FMI et de la Banque Mondiale, qui se tiennent du 16 au 22 Avril 2018 à Washington (USA).

Selon un communiqué de presse, les enjeux de développement économique du Mali, la gestion des finances publiques, l'accès aux financements pour les entreprises, l'état de la coopération avec les institutions de Brettons Woods seront les sujets abordés lors de cette mission de travail avec pour objectif de consolider la coopération de développement économique et financière du Mali.

La délégation malienne est composée du ministre de l'Economie Numérique et de la Communication, M. Arouna Modibo Touré, du ministre de l'Energie et de l'Eau, M. Malick Alhousseini Maïga, du Conseiller Spécial du président de la République, Dr Ibrahim Boubacar BAH, du Directeur National de la BCEAO, M. Konzo Traoré, de la Présidente de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements financiers du Mali, Madame Touré Coumba Sidibé, ainsi que plusieurs hauts cadres du ministère de l'Economie et des Finances.

Elle rencontrera des hautes personnalités du FMI et de la Banque mondiale, notamment M. Makhtar Diop, vice-président de la Région Afrique (Banque mondiale) et le Directeur Afrique du FMI. La délégation malienne participera également à plusieurs séminaires de haut niveau sur l'économie numérique, l'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest, etc.

Il ressort que les réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale sont l'occasion de réunir tous les ans des acteurs d'horizons divers. Il s'agit notamment des dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement) et du secteur privé, experts issus des milieux universitaires. Ils vont échanger sur des grands dossiers mondiaux, entre autres : conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, développement économique, efficacité de l'aide.

Cet événement donne également lieu à toute une série de manifestations (séminaires, zooms régionaux, conférences de presse...) autour de sujets liés à l'économie mondiale, au développement international et au système financier mondial.