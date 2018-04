Burundi: Cannes 2018 - La chanteuse burundaise Khadja Nin heureuse d'intégrer le jury

Entretemps, elle s'est mariée avec le champion automobile belge Jacky Ickx, vit à Monaco et est devenue une habituée de la jet set française. Aujourd'hui, l'artiste burundaise a mis de côté sa carrière et se consacre à 100%, dit-elle, à lutter contre « la dictature du président Pierre Nkurunziza au Burundi ». Elle promet de revenir à la musique une fois ce combat mené à son terme. Khadja Nin ira alors chanter au bord du lac Tanganyika, à Bujumbura.

Trois ans plus tard, la Burundaise est invitée en compagnie du célèbre chanteur algérien de raï, Cheb Mami, à participer à un concert de la star planétaire Sting à New York, avant un autre triomphe, cette fois à Paris.

Le clip de Sambolera mali son, une chanson de son deuxième album, cartonne sur la chaîne française TF1, qui la consacre tube de l'été. Sa voix suave et envoutante a convaincu. C'est son heure de gloire. Elle sort un troisième, puis un quatrième album, chante toujours en swahili, la langue de l'Afrique de l'Est, et en kirundi, sa langue nationale.

