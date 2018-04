Burkina Faso: Banque agricole du Faso - "Une bonne nouvelle", selon le syndicat de l'agriculture

La situation sécuritaire dans le Sahel et le Nord ayant occasionné la fermeture des écoles,… Plus »

Conséquence, le monde rural «navigue à vue»; les autorités, en panne de vision prospective, «tâtonnent»; les projets et programmes agricoles sont «mal définis et inadaptés». La campagne agricole 2017/2018 est des plus catastrophiques avec un bilan céréalier déficitaire dans 22 provinces, et le gouvernement tend la main à la filière coton. «Il est beaucoup plus nécessaire que l'Etat se penche sur l'approvisionnement en denrées alimentaires. Subventionner la production cotonnière c'est bien, mais se pencher sur la question céréalière est encore mieux», a soutenu M. Somé.

Néanmoins, le syndicat a émis quelques réserves notamment sur la gestion de la banque et l'accès des petits producteurs aux prêts bancaires. Excepté la création de la Banque agricole du Faso, le SYNATRAG a peint un tableau sombre de la gestion du secteur agricole et du département en charge de la question. Il a décrit une politique agricole presqu'inexistante, sinon «incapable de satisfaire les besoins alimentaires des populations».

