Burkina Faso: L'Autre Burkina/Koudwéogo - La conférence provinciale le 5 mai prochain

Le président Zougba, dans son discours a demandé au peuple burkinabé d'enterrer la hache de guerre qui davantage divise la population. Pour lui, il est grand temps d'aller à la réconciliation et se donner la main pour la construction du Burkina Faso. "Nous avons tous une responsabilité d'une manière ou d'une autre. Il faut avoir le courage de le dire et faire la paix". a-t-il conclu.

Selon lui, quand on parle politique, il faut mettre le volet développement à l'avant. Et pour lui, ce développement passe également par des actes.Estimé par la population et vu sa présence effective sur le terrain, le président du parti l'Autre Burkina, Alain Zougba, a fait savoir que c'est un tremplin pour le président provincial Nicolas Sawadogo de chercher à récupérer les deux sièges au niveau e l'Assemblée nationale.

Cette rencontre a ajouté M. Sawadogo se tient également dans le cadre de la réussite de leur mission sur le terrain. Celle d'aider la population de la province tout en restant à leur écoute. A l'entendre, ce rendez-vous sera marqué par la remise de divers présents. " Nous avons prévus donner des plants de papayes à certaines familles. En plus de cela, il y aura la distribution de vivres, d'animaux pour l'élevage, des machines, des moulins, etc.)".

