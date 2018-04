Sénégal: Procès pour apologie du terrorisme / Auditionne sur son voyage au Nigeria - Ibrahima Mballo se réfugie derrière la maladie

En effet, l'avocat a bondi de son siège pour s'attaquer au représentant du parquet, Aly Ciré Ndiaye, au moment où ce dernier acculait son client sur une supposée participation à une réunion en Mauritanie. «Ce n'est pas à vous de me dire la manière de poser des questions. Si vous le faites dans d'autres audiences, cela ne se passe pas ainsi avec moi», a rétorqué le substitut du procureur, Aly Ciré Ndiaye. «Restez tranquille et attendez votre tour. Monsieur le procureur gardez votre calme», leurs lancera le président Samba Kane qui a ainsi tenté, en vain, de calmer les deux parties.

PROCES D'IMAM ALIOU NDAO ET CO-ACCUSES Me Ousseynou Fall perturbe l'audience

L'accusé refuse de répondre à cette référence du procureur puisée des éléments de l'enquête. Ibrahima Mballo, en réponse à une demande du parquet, a refusé de donner les noms des Séné- galais qu'il a trouvés au Nigeria. Le procureur lui rappelle qu'un certain Ismaël Ndiaye dont il dé- tenait la pièce d'identité, au moment de son arrestation au Niger, était parmi ceux restés au Nigeria. Le fait qu'il avait, par devers lui, la carte nationale d'identité de cette personne nommée Ismaël Ndiaye au moment du retour est lié au fait qu'il avait déjà donné sa pièce d'identité aux responsables de Boko Haram et que ses compagnons de voyage n'avaient pas donné leurs pièces, a soutenu le prévenu. L'accusé a nié avoir eu la volonté de créer une base djihadiste, une fois de retour au Sénégal, comme mentionné dans les enquêtes.

Ibrahima Mballo a soutenu qu'il n'a été informé que par Oumar Yaffa d'une divergence entre les Séné- galais et les membres du groupe Boko Haram sur la détention des cartes d'identité et la perception de l'école. Ne s'est-il pas agi d'une dispute entre Sénégalais désireux de rester pour continuer le combat aux côtés de Boko Haram, les partisans du retour pour instaurer la charia au Sénégal et ceux désireux de quitter le Nigeria dare-dare, l'interroge-t-il ?

Et certaines de ses déclarations tenues pendant l'enquête, lui ont été rapportées par certains de ses camarades, selon ses dires. Interrogé sur la question de savoir si les bombardements de l'Armée nigériane ne sont pas la cause de son transfert vers la forêt de Sambissa, Ibrahima Mballo a répondu qu'il n'entendait les bombardements que de loin. Le président du tribunal, Samba Kane, intrigué par cette déclaration, lui a demandé quel intérêt avait les gens de Boko Haram à le transférer vers d'autres lieux alors que sa présence ne leur a pas été utile. Ibrahima Mballo a rétorqué qu'étant des musulmans, il était de la responsabilité de Boko Haram de soutenir ses hôtes.

