Afrique: Immigration - 1,5 million de ressortissants d'Afrique subsaharienne en Europe et aux Etats-Unis depuis 2010

La révélation a été faite par un centre de recherches américain, Pew Research Center (PRC), à l'issue d'une étude.

Le rapport de PRC indique que le statut des migrants africains en Europe et aux Etats-Unis diffère selon la région d'accueil. Ainsi, quelque 500 000 nouveaux arrivants légaux et résidents permanents subsahariens se sont installés aux Etats-Unis depuis 2010. En Europe, plus d'un millions d'Africains subsahariens ont demandé l'asile. Plus de la moitié provient d'Afrique du Sud, de Somalie, du Sénégal, d'Angola, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Cameroun, selon PRC.

Plus de 51% des migrants originaires d'Afrique subsaharienne vivant aux Etats-Unis, en 2017, étaient nés dans quatre pays, notamment le Nigeria, l'Ethiopie, le Ghana et le Kenya. Les ressortissants de pays d'Afrique anglophone préfèrent s'installer aux Etats-Unis. Par exemple, 1,7 million de Ghanéens, soit 6% de la population, ont pris part à la loterie américaine en 2015, un programme de visas facilitant l'entrée et l'installation aux Etats-Unis. C'est également le cas dans des pays comme le Liberia (soit 8% de la population) et la Sierra Leone (8% de la population). Ce même engouement est observé dans un pays francophone tel la RDC (10% de la population).

Les facteurs d'exil varient d'un pays à l'autre, les conflits, l'instabilité politique et la conjoncture économique étant les principales motivations. Les flux des migrants originaires de l'Afrique subsaharienne devraient s'accentuer dans le futur, note l'étude de PRC. Un sondage révèle que près de la moitié des adultes interrogés au Ghana, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Sénégal, Tanzanie envisagent d'émigrer si l'opportunité se présente.