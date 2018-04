Sénégal: Vote de la loi sur le parrainage - La loi adoptée par 119 voix

L'adoption du projet de loi sur le parrainage par la majorité s'est faite dans la douleur. Il aura fallu près de 8 tours d'horloge, hier, avant que cette loi ne soit votée. Fustigeant la non-ouverture de débats, les députés de l'opposition ont boudé la salle.

En dépit du climat délétère et de la vive tension qui a eu lieu à l'hémicycle, les députés ont finalement adopté le projet de loi N°13/ 2018 portant révision de la Constitution. Avec 119 voix pour, le quorum des 3/5 des suffrages exprimés, c'est-à-dire 72 voix était atteint. Les parlementaires (exceptés les députés de l'opposition qui ont quitté la salle avant le vote), viennent de faire entrer le Sénégal dans une nouvelle étape démocratique. «C'est un nouveau départ pour notre pays», a commenté le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, au terme de cette session plénière qui aura duré 7 heures et demie.

Pour lui, le Sénégal qui est respecté partout dans le monde pour sa démocratie et pour ses alternances successives, devait réparer une incohérence dans son système électoral, avec la rationalisation des partis politiques, actuellement au nombre de 320. Par rapport à la nouvelle loi sur le parrainage, le Garde des Sceaux signale que c'est une particularité des grandes démocraties du monde. Et le Sénégal ne fait que s'adosser à cette évolution du monde.

Seulement, le vote du projet de loi 13/2018 portant sur le parrainage ne s'est pas fait de tout repos. Les incidents que l'on craignait durant la séance ont bel et bien eu lieu. Et ce dès le début de la séance plénière.

Tout est parti de la demande d'ajournement de la séance faite par le président du groupe parlementaire des Libéraux et démocrates, Me Madické Niang, évoquant le motif de verrouillage, par la Constitution, des modalités d'élection du président de la République. Et sur cette base, il a demandé que ce projet de loi sur le parrainage soit soumis au référendum avant d'être adopté. Dans son argumentaire, l'avocat a aussi évoqué l'article 4 de la Constitution qui doit être, selon lui, modifié avant d'adopter le projet de loi.

Un argumentaire balayé d'un revers de main par Seydou Diouf président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et le rapporteur Yeya Diallo. « Vous demandez l'ajournement de la séance sur quelle logique ?", lui demande le député de Rufisque avant de répondre : « En réalité, il n'y a pas de logique. Dans les assemblées, c'est une technique de blocage parlementaire qui vous motive plutôt ». Soumise au vote, la question préalable de Me Madické Niang est rejetée par 127 voix contre et 26 pour.

« Compromis trouvé »

Avant Madické Niang, son homologue Aïssata Sabara avait aussi soulevé une question préalable. Mais la majorité a trouvé que toutes ces questions ne sont que de la diversion et une tentative de l'opposition de faire retarder la séance. Alors que le président Moustapha Niasse pensait que le débat était sur la question, le député libéral Toussaint Manga se lève brusquement et se dirige sur le prétoire. Il est suivi par Ousmane Sonko, Madické Niang et Woré Sarr, Abdou Lahat Mbacké, etc. S'en est suivi une vive altercation entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Surgi de nulle part, un député balance un coup de poing.

La tension monte d'un cran. Abdou Mbow, Moustapha Cissé Lô et Bougazelli tentent de faire descendre leurs collègues de l'opposition du perchoir. Mais Toussaint Manga reste figé. Ousmane Sonko se retrousse les manches, puis enlève sa veste, Woré Sarr et sa collègue de la Diaspora Mame Diarra haussent le ton. Tout cela se passe sous le regard médusé du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, et son collègue du Travail, Samba Sy.

Le tohu-bohu créé par cet incident va pousser le président de l'Assemblée nationale à demander une suspension de séance. Il appelle en même temps les deux présidents de groupes parlementaires, Aymérou Gningue, Me Madické Niang, le représentant des députés non-inscrits et le président de la commission des Lois Seydou Diouf. L'entretien va durer plus longtemps que prévu, mais au finish, le président Moustapha Niasse parle d'un «compromis trouvé» par les deux parties. Mais, c'était sans compter sur la détermination des députés de l'opposition à bloquer les travaux.

L'opposition boude le vote

Dans son intervention, Cheikh Abdoulaye Dièye évoque une «loi discriminatoire qui ramène le Sénégal dans les ténèbres de la monocratie». Moustapha Guirassy estime qu'avec le vote de cette loi, sans faire prévaloir le consensus, les députés vont détruire les fondamentaux de notre pays. «Seuls les grands hommes sont capables de consensus», avance Aïssata Tall Sall disant ne pas comprendre l'entêtement de la majorité de n'avoir pas donné suite aux demandes de retrait formulées par Mgr Benjamin Ndiaye et par l'association des imams qui ont demandé le retrait de la loi. «Nous n'avons pas dit qu'il faut annuler ce projet, mais plutôt de le retirer. Faisons le pour le seul bien non pas du président Macky Sall mais du peuple», argue la mairesse de Podor. Par rapport à cette question sur le consensus, Seydou Diouf rappelle à ses collègues de l'opposition la réunion en commission où ils avaient tous exprimé librement leur point de vue sur la question.

Ismaïla Madior Fall se veut clair : «Il n'y aucun texte constitutionnel qui soit passé par consensus. Et cela est valable dans les grandes démocraties. Lorsque le consensus n'est pas obtenu dans un pays, c'est la loi de la majorité qui prime». Qu'à cela ne tienne, le leader du Pur, El Hadj Issa Sall dégage en touche et souligne que la loi est «inopportune, paradoxale, inapplicable et dangereuse». Pour montrer son opposition à ce projet de loi, le jeune libéral Toussaint Manga, du haut du perchoir, déchire le texte. Une provocation suprême. Face à ce que le président Moustapha Niasse appelle « un climat d'incompréhension et d'énervements » qui risquait de compromettre les débats, il demande une nouvelle suspension de séance. Au retour, alors qu'une centaine de députés s'étaient inscrits pour les débats, Moustapha Cissé Lô propose à ses collègues de voter la loi sans débat. Il sera appuyé par Aymérou Gningue et les autres ont suivi. La loi sur le parrainage est adoptée.