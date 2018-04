Sénégal: Manifestants dispersés, arrestations de leaders - L'opposition monte au front

Les leaders de l'opposition réunie autour du Front de résistance démocratique et social qui n'ont pas accédé aux grilles de l'Assemblée nationale hier, jeudi 19 avril, se sont finalement retrouvés au siège du parti Bokk Gis Gis pour déplorer la tournure des évènements née du projet de loi sur le parrainage. A cet effet, ils ont dénoncé l'arrestation de leaders dont Idrissa Seck, Gackou et Kilifeu de Y'en a marre et la dispersion des manifestants avec des gaz lacrymogènes.

«Le Front de résistance démocratique et social avait prévenu qu'une modification de la Constitution de la République du Sénégal portant généralisation d'un système de parrainage conçu comme unique au monde, avec seulement pour objectif d'assurer l'élimination de candidats à la prochaine élection présidentielle et la réélection de Macky Sall, risquait de mettre notre pays en situation d'instabilité extrême et en feu », a déclaré le leader du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act), Abdoul Mbaye.

A l'en croire, le président de la République, Macky Sall a fait fi de l'appel de la société civile et des personnalités religieuses pour le « retrait de ce projet de loi et la recherche d'un consensus entre tous les acteurs politiques susceptibles d'être concernés ». « Ce que nous craignons s'est produit aujourd'hui (hier) et personne ne doit penser que les choses vont s'en tenir là. Vous avez tous remarqué qu'il ne s'agit pas d'une manifestation à la place Soweto, comme ce fut le cas le 23 juin 2011. C'est l'ensemble du pays qui est concerné », dixit le leader de l'Act.

Toutefois, l'adoption du projet de loi sur le parrainage est loin d'infléchir la détermination de l'opposition. « Qui croit que ce mouvement de résistance va s'arrêter après le vote de la loi, se trompe ! Cette résistance nationale a la caractéristique d'être spontanée. Elle va se poursuivre contre une loi inique, une violation de notre Constitution et contre tous ceux qui veulent nuire aux intérêts du Sénégal », a averti l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye.