Sénégal: Djeddah Thiaroye Kao, Medina Gounass, Wakhinane Nimzatt et Pikine-est - 213 maisons réfectionnées dans la banlieue

En assemblée générale à la ville de Pikine samedi, la Fédération sénégalaise des habitants (Fsh) a fait le bilan des actions menées durant ces trois dernières années. La présidente Aïssatou Talla a fait part de l'ambition des femmes de cette structure de faire en sorte que tous les membres de l'association puissent disposer d'une habitation décente.

La Fsh est une fédération de groupes d'épargne composée surtout de femmes qui épargnent ensemble pour améliorer leur habitat. Elle organise un grand projet de reconstruction dans les quartiers inondés de la banlieue de Dakar. Le projet continue à faire son bonhomme de chemin grâce aux remboursements de prêts contractés par les femmes au titre d'un fonds rotatif. À long terme, la Fsh souhaite également rendre des projets de construction à neuf pour les membres qui ne sont pas encore propriétaires.

En effet, en trois ans, la fédération Fsh est passée de vingt à 133 groupes, chacun composé de trente membres. D'où un total de 3990 membres qui se réunissent régulièrement et échangent sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour améliorer leur cadre de vie. C'est ainsi qu'après trois ans d'existence, l'ensemble des membres de la Fsd se sont retrouvés pour faire un bilan d'étape et faire des projections vers l'avenir.

Présidente de la Fsh, Aïssatou Talla Senghor a rappelé que le mouvement a réfectionné 213 maisons, 77 toilettes et 36 fosses sceptiques pour un coût de 70 millions dans les communes de Djeddah Thiaroye Kao, Médina Gounass et Wakhinane Nimzatt et Pikine-est. Mme Senghor a aussi révélé qu'au titre d'un nouveau projet mené par la Fsh en partenariat avec l'union européenne, il est prévu la construction de puisards et d'aménagements en faveur des membres de la structure réparties dans les localités sus-évoquées.

Cependant, elle s'est désolée du non-respect des cotisations mensuelles de certaines femmes qu'elle a appelées à faire plus d'efforts en vue de pouvoir être à jour et de permettre à la Fsh de pouvoir se renforcer et aller encore davantage de l'avant. Entre temps, c'est grâce à sa collaboration avec Urbasen que la Fsh réussit à poursuivre ses activités. C'est ainsi qu'elle a pu mener des activités dans le domaine de l'assainissement, l'érosion côtière, l'aménagement.