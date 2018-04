Sénégal: Immobilisation des bus Dakar Dem Dikk hier, jeudi - 20 a 30 millions de F Cfa perdus

A l'en croire, si jamais une pièce de rechange n'est pas disponible dans le stock, la réparation d'un bus peut prendre du temps. Et pour cause, « il faut un appel d'offre », a-t-il fait savoir. « Ces journées comme hier, nous n'en avons pas besoin », a fini par faire savoir le chargé de communication de DDD.

« La société Dakar Dem Dikk a perdu, rien que pour la journée d'hier, un montant compris entre 25 à 30 millions de F Cfa en termes de recettes», dixit son chargé de communication, Mamadou Silèye Anne. Cela, sans occulter le coût additionnel (journée chômé et payé). Concernant les 4 bus vandalisés avant-hier, Mr Anne est revenu sur les coûts d'immobilisation et de réparation pour sensibiliser davantage les populations à ne pas détruire les bus Dakar Dem Dikk qui appartiennent à tous.

