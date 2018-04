Sénégal: Vote de la loi sur le parrainage - Dakar sous haute surveillance policière

Du rond-point Sandaga au ministère de l'Intérieur, en passant vers la pharmacie Guigon, la Place de l'Indépendance et la corniche ou encore les principales artères qui mènent vers l'hémicycle ont été bloquées par les éléments de la gendarmerie et de la police, armés jusqu'aux dents. Les quelques rares forcenés qui tentaient de tromper la vigilance des forces de sécurité en voulant déjouer les barricades n'y sont pas parvenus. A l'assemblée, près d'une centaine de gendarmes ont été déployés pour quadriller l'édifice.

En vérité, tout Dakar a été quadrillé ce jeudi par les forces de l'ordre, soucieuses d'éviter tout déraillement pouvant résulter de la manifestation. Des escarmouches n'ont cependant pas manqué. Depuis l'Assemblée nationale, on pouvait ainsi humer l'odeur pimentée des grenades lacrymogènes qui s'échappait depuis le rond-point Sandaga et que les limiers jetaient aux manifestants pour les dissuader de converger vers la place Soweto. Le bruit assourdissant des sirènes qui se mêlait aux quelques rares passants, campait le décor devant les grilles de l'Assemblée nationale et de ses environs.

La même situation s'est prolongée jusqu'au centre-ville en passant par le rond-point Malick Sy, toute l'étendue de Petersen, Lat-Dior, la Place de l'Obélisque et le rond-point Sandaga. Hors du centre-ville, il y avait moins de tension. Néanmoins, les véhicules des forces de l'ordre étaient stationnés un peu partout comme sur l'avenue Bourguiba, au rond-point Score Liberté, au rond-point Jet d'eau et au rond-point Polyclinique de Fass.

