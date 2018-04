Sénégal/Maroc: Barrages retour Coupe CAF / Rs Berkane - Génération Foot (2-0) - Les Marocains éliminent les Sénégalais

Après Mbour PC, c'est au tour de Génération Foot d'échouer face à la Rs Berkane, hier, en barrages retour de la Coupe de Caf. Et pourtant, les Académiciens avaient affiché la ferme ambition de faire mieux que les Mbourois, malgré la « tentative de déstabilisation » dont ils se disent victimes sur place.

Génération Foot n'a pu réaliser son défi de confirmer sa bonne option au Maroc. A l'image des Mbourois de Mbour PC, les Académiciens ont encore laissé le dernier mot à la Renaissance sportive de Berkane, devenue le bourreau des clubs sénégalais cette année. Les Académiciens de Génération Foot ont perdu hier (0-2) devant les Marocains après avoir nourri l'espoir de confirmer leur bonne option de la manche aller (3-1) à domicile, le 7avril dernier. Mohamed Aziz a ouvert le score d'une tête plongeante sur coup-franc (34e) face à des Sénégalais ensuite réduits à dix après l'expulsion de Khadim Diaw (37e).

Les Marocains ont, par la suite, bénéficié d'un but contre son camp de son capitaine, Amadou Lamine Konté sur corner, en fin de match pour arracher la qualification (75e). Le club marocain a ainsi inversé la tendance grâce au but inscrit à l'extérieur par son attaquant Ayoub, il y a deux semaines au stade Léopold Sédar Senghor. Ils se qualifient donc pour la phase de groupes de la compétition. L'équipe de Génération Foot était reversée dans cette compétition après son échec aux portes de la phase de poules de la Ligue des champions.

Après avoir écarté les Egyptiens de Misr Al Makassa en préliminaires, les Académiciens sont tombés devant une équipe plus expérimentée, le Horoya Ac d'un certain Khadim Ndiaye, le gardien international des Lions. Les Grenats attendus cet après-midi à Dakar doivent désormais se concentrer sur le championnat local dans lequel ils sont relégués à la 3e place par le Diaraf et la Sonacos, après avoir longtemps dominé les débats. Toutefois, les champions en titre ont encore des matches retard.

Les Résultats

CS la Mancha (Congo) 1-5 AS Vita (RDC) (0-1), USM Alger (ALG) 4-0 Plateau United (NIG) (1-2), El Masry (EGY) 2-1 Mounana (GAB) (1-1), CR Belouizdad (ALG) 0-0 ASEC Mimosas (CIV) (0-1), Raja Club Athletic (MAR) vs Zanaco (ZAM) (2-0) 3-0, CARA (Congo) vs Saint George (ETH) (0-1) 1-0 (5-3 tab), Akwa United (NIG) vs El Hilal (SOU) (0-2) 3-1, Supersport (AFS) vs Gor Mahia (KEN) (0--1) 2-1, Hilal Obied (SOU) vs UD Songo (MOZ) (1-3) 2-1, Enyimba (NIG) vs Bidvest (AFS) (1-1), Fosa Juniors (MAD) vs Aduana (GHA) (1-6), Wolaitta Dicha (ETH) vs Young Africans (TAN) (0-2) 1-0, RS Berkane (MAR) vs Generation Foot (SEN) (1-3) 2-0, Niefang (GEQ) vs Williamsville (CIV) (0-2) 0-0, Djoliba (MAL) vs MFM (NIG) (1-0) 0-0, Costa do Sol (MOZ) vs Rayon Sports (RWA) (0-3) 2-0