Sénégal: Avant-projet du nouveau code pétrolier - Des innovations apportées pour sauvegarder les intérêts du pays

Après le pétrole, les découvertes du gaz vont suivre en novembre 2015 dans les blocs de Saint-Louis et Cayar Offshore blocs. Selon la note de cadrage de l'atelier, bien que le Code pétrolier de 1998 soit jugé globalement attractif dans ses grandes lignes et conforme aux bonnes pratiques internationales, il révèle, dans la pratique, quelques difficultés d'application liées à des insuffisances dans la présentation et l'articulation des dispositions fiscales qui ne sont pas de nature à assurer une bonne cohérence du texte ainsi que la clarté requise. Malgré cela, il parait important, dans le contexte actuel, de mieux préserver les intérêts économiques et sociaux de l'État en général et en particulier ceux des populations.

Ainsi, le Sénégal compte instituer, après la suppression de la convention, un nouveau type de Contrat de recherche et de partage de production (Crpp) hybride intégrant cumulativement un taux de redevance lié à la production et un partage de la production par tranche journalière. Un nouveau manuel de procédure afférente à la gestion des opérations pétrolières sera aussi introduit de même qu'une procédure comptable applicable aux opérations pétrolières.

Cette rencontre a permis d'échanger sur les innovations introduites et leurs implications pratiques pour une meilleure gestion des hydrocarbures (pétrole et gaz). Dans une présentation faite par Mme Aïssatou Sy, responsable juridique de Petrosen, la Commission a proposé plusieurs innovations dans le projet du nouveau Code pétrolier.

La Commission nationale de réforme, les institutions, associations de la société civile et les services compétents ont discuté, hier, sur les différentes innovations proposées par l'avant projet du nouveau Code pétrolier, lors d'un atelier de partage organisé par le ministère du Pétrole et des Énergies.

