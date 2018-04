Burkina Faso: Ligue 1 - Nantes - Avec Préjuce Nakoulma face à Rennes

Grand derby de l'Ouest de la France en ouverture de la 34ème journée de Ligue 1, le Football Club de Nantes s'apprête à accueillir le Stade Rennais au stade de La Beaujoire. Les Canaris, auteurs d'une bonne première partie de saison connaissent une baisse de régime depuis plusieurs semaines.

L'entraîneur du FC Nantes, Claudio Ranieri, a communiqué un groupe de vingt joueurs pour la réception du Stade Rennais, prévue ce vendredi soir. Le technicien italien doit faire sans Léo Dubois (suspension), Diego Carlos, René Krhin et Alexander Kacaniklic (blessés). Samuel Moutoussamy et Santy Ngom sont de retour dans le groupe des Canaris. Mais Claudio Ranieri peut compter sur Préjuce Nakoulma. Pion essentiel de l'équipe de Conceição l'an dernier, l'attaquant international burkinabé vit aujourd'hui une saison cauchemardesque, entre envies de départ, mise au placard progressive et guéguerre en interne. Mais la situation, jusqu'ici volcanique en coulisses, semble s'améliorer côté sportif.

Nantes (9e) dégringole mais demeure dans la course à la Ligue Europa, deux points derrière le Stade Rennais (5e). On a tout de même le sentiment que tout autre résultat qu'une victoire ce vendredi mettrait un terme au rêve européen des Canaris, alors qu'il ne restera plus que quatre journées.