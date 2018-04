Afrique: Arsène Wenger - Top 5 des joueurs africains passés sous ses ordres

Nwankwo Kanu: autre joueur emblématique des Gunners. Le Nigérian débarque à Arsenal en 1998 et y restera jusqu'en 2004 avec 2 Premier league et 2 FA Cups remportés. Il fera également partie de l'équipe des Invincibles (aucune défaite sur toute la saison). Son hommage à l'Alsacien le démontre.

Emmanuel Adebayor: C'est Wenger qui le révèle aux yeux de la planète en le recrutant en janvier 2006. Sous le Français, SEA connaitra sa meilleure saison en Europe avec 24 buts en Premier league en 2007-2008. Mais les relations entre les deux hommes se sont dégradées et la star des Eperviers quitta le club en 2009 pour Manchester City. « J'ai donc rejoint Manchester City et quand j'étais à City je l'ai vu donner une conférence de presse à Londres en disant que je voulais partir car il y avait beaucoup d'argent en jeu. Depuis je déteste Arsenal à cause de Wenger, pas à cause des fans », a récemment indiqué le Togolais.

Kolo Touré: lui a passé 7 ans avec l'homme de 2002 à 2009. Il a été capitaine des Gunners et entretenait une forte relation avec le technicien. « Il y a beaucoup de pression sur M. Wenger mais ce qu'il y a est que ce Monsieur aime Arsenal et il a fait de grandes choses« , disait-il en 2017.

Lauren Etame Mayer: s'il a connu Seville, Majorque, Levante ou encore Portsmouth dans sa carrière, c'est bien à Arsenal de 2000 à 2006 que le défenseur camerounais a connu ses plus belles années. Il y a notamment remporté deux Premier Leagues, trois FA Cups et deux Community Shields. D'où l'hommage adressé à l'Alsacien.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.