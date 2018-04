Sénégal: Mondial 2018 - Mbaye Niang très ambitieux pour les Lions

Devenu international sénégalais il y a quelques mois après avoir longtemps hésité, Mbaye Niang s'est intégré pleinement chez les Lions de la Téranga. Alors qu'il sera probablement en Russie en juin prochain pour disputer le Mondial 2018 avec le Sénégal, l'attaquant du Torino est revenu notamment sur sa situation en équipe nationale et ses ambitions pour son pays en Coupe du monde dans un entretien accordé au journal Record.

« Je porte le Sénégal dans mon cœur. Maintenant, il faut que cette énergie positive soit transmise à tous les joueurs. Comme ça à la Coupe du monde, on essaiera de grandes choses... », a-t-il précisé dans des propos relayés par Galsenfoot, avant de se confier sur l'objectif au Mondial. « C'est d'aller le plus loin possible. Nous aussi, on a des qualités avec de gros joueurs. Ce sera à nous de donner le maximum en montrant nos valeurs mais aussi en jouant sur nos qualités. Et in cha allah ça ira ».