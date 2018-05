Burundi: « Pas de commentaire » au pays

Des corps criblés de balles, d'autres égorgés et brûlés ! C'est le constat… Plus »

Dans une déclaration, Iwacu a décrit sa rubrique commentaires constituait un « espace démocratique ouvert à toutes les opinions », ce qui est manifestement intolérable pour un gouvernement de plus en plus répressif.

Face à cette répression d'une ampleur accrue, Iwacu a réussi à continuer de paraître et demeure une source d'informations indépendante au Burundi et au-delà, bien que ses milliers de lecteurs ne soient désormais plus en mesure d'afficher leurs commentaires sur son site.

Depuis lors, les organisations non gouvernementales indépendantes burundaises ont été interdites, leurs activités suspendues, leurs comptes bancaires gelés et des membres de leurs personnels arrêtés.

Le gouvernement est devenu de plus en plus intolérant vis-à-vis de tout débat politique depuis la crise politique déclenchée en 2015, lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa décision controversée de briguer un troisième mandat.

Et cette répression s'étend. Le 11 avril, Iwacu, un journal indépendant respecté et très lu au Burundi, a reçu notification par écrit d'une décision du Conseil national de la Communication (CNC) de suspendre pour trois mois sa rubrique de commentaires en ligne pour avoir «outrepassé les normes professionnelles ».

À l'approche du référendum, le gouvernement se livre à une brutale répression à l'encontre d'opposants présumés, et a averti explicitement que les Burundais qui ne se feraient pas inscrire en vue de participer au référendum ou qui oseraient voter « non » auraient à subir de graves conséquences.

Copyright © 2018 Human Rights Watch. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.