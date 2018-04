Tchad: Les premiers réfugiés soudanais rentrent au Darfour (HCR)

Environ 300.000 réfugiés du Darfour vivent actuellement dans 12 camps gérés par le HCR et le gouvernement dans l'est du Tchad.

Environ deux millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du Soudan, tandis que plus de 650.000 réfugiés soudanais vivent dans les pays voisins, y compris au Tchad et au Soudan du Sud.

La guerre qui a éclaté en février 2003 au Darfour a tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé des millions de personnes au Soudan et au-delà de ses frontières. Les réfugiés rapatriés ont fui le Darfour en 2003 et 2004.

« Les retours volontaires de ces réfugiés soudanais font suite à la signature d'un accord tripartite sur le rapatriement par le HCR et les gouvernements du Soudan et du Tchad en mai de l'année dernière », a rappelé Andrej Mahecic, le porte-parole de l'agence onusienne lors d'un point de presse à Genève.

Samedi, un groupe de 53 réfugiés a quitté le camp d'Iridimi dans l'est du Tchad et est arrivé dans un centre d'accueil à Tina, dans le Darfour-Nord, après un trajet de quatre heures (70 kilomètres) dans des bus affrétés par le HCR.

