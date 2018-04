Cote d'Ivoire: Coopération/Ouattara - "La France avance et tire l'économie ivoirienne"

"Nous avons la même vision, la France avance et tire également l'économie ivoirienne, et la Côte d'Ivoire a des taux de croissance parmi les plus élevés au monde", a déclaré le Chef de l'État Alassane Ouattara après un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron.

C'est très exactement à 14h17 minutes que le Président Alassane Ouattara a fait ce vendredi 20 avril 2018, son entrée dans la cour d'honneur du palais de l'Elysée.

Le Président Emmanuel Macron qui l'attendait en haut des marches les a descendues pour venir saluer très chaleureusement son hôte qu'il recevait en ces lieux pour la troisième fois depuis son accession à la Présidence de la République française.

C'est pratiquement bras dessus, bras dessous que les deux hommes ont fait leur entrée dans le palais. Le Président ivoirien était accompagné des ministres Patrick Achi, secrétaire général de la présidence, Marcel Amon Tanoh, ministre des Affaires étrangères, Fidèle Sarassoro, directeur de cabinet du Président de la République, madame Masséré Touré-Koné, directrice de la communication de la Présidence de la République et de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, SEM Charles Gomis.

Depuis l'accession du Président Alassane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire, les relations entre notre pays et la France qui n'étaient plus au beau fixe ont retrouvé de très belles couleurs. Une bonne partie des Français qui avaient quitté notre pays au plus fort de la crise entre 2002 et 2011 sont revenus.

Plusieurs d'entre eux ont créé de nombreuses petites, moyennes et grandes entreprises qui concourent à résorber le chômage des jeunes et à enrichir la Côte d'Ivoire.

Aujourd'hui la France est l'un des pays ayant le plus d'investissements dans notre pays, contribuant ainsi à créer cette forte croissance que tout le monde envie. De nombreux autres importants investissements français, dont celui concernant le métro d'Abidjan sont en cours de réalisation.

Au terme de l'entretien entre les Présidents Macron et Ouattara qui a duré environ trois quarts d'heure, le Chef de l'État qui avait été accompagné jusqu'à sa voiture par son hôte français, a bien voulu échanger quelques mots avec la presse. Lire l'entretien