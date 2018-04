Angola: Le Gouvernorat crée un gala pour honorer les personnalités de la société de Moxico

Ont assisté à la réunion, en plus du gouverneur de la province, Gonçalves Muandumba, le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique, Alberto Masseca, des responsables de la direction de la jeunesse et des sports et des présidents des associations et noyaux sportifs provinciaux.

«Nous organiserons un gala ou une cérémonie plus tard cette année, qui sera annuel pour reconnaître nos cadres, nos personnalités, nos sportifs et d'autres pour le travail leurs faits en faveur de notre province», a-t-il dit.

Après avoir reçu de nombreuses plaintes aux réunions qu'il maintient avec la société civile, les jeunes et les sportifs qui se sont plaints du manque de reconnaissance et de soutien, Muandumba a proposé la tenue chaque année d'un gala.

Luena — Le gouvernorat de Moxico a l'intention d'institutionnaliser, cette année, un gala qui honorera les figures de diverses couches sociales qui ont contribué et participent à la croissance de la plus grande province de l'Angola en termes de surface.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.