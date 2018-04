Angola: Le MPLA veut la transparence dans la gestion des fonds publics

Cuito — Le MPLA veut plus de transparence et d'honnêteté dans la gestion des fonds publics, pour construire plus d?infrastructures sociales, garantir des emplois, en particulier pour les jeunes, a déclaré vendredi dans la ville de Cuito, le premier secrétaire du parti à Bié, Boavida Neto.

Intervenant à la quatrième session ordinaire du MPLA, le politicien a recommandé plus de concentration sur les idéaux du parti et plus de rigueur et de responsabilité dans la gestion des fonds publics, pour le bien-être de la population.

D'autre part, il a dit que les militants du MPLA étaient engagés dans le processus qui aboutira aux élections locales.

La rencontre, témoignée par la coordinatrice adjointe du Groupe de suivi du MPLA à la province de Bié, Eufrazina Maiato, analyse le rapport de la commission exécutive à la IVe réunion ordinaire du comité provincial, le plan général de septembre 2017 à avril 2018, le programme d'investissement public du gouvernement pour 2018, le programme intégré pour le développement local et la lutte contre la pauvreté.

Lunda Sul

Soixante coordonnateurs des commissions de discipline et audit des comités provinciaux, municipaux et communaux du MPLA, de la région Est de l'Angola (Moxico, Lunda Norte et Sul), participent depuis vendredi, dans la ville de Saurimo, un séminaire de formation sur la discipline et l'audit.

Le séminaire sous le thème « formant et autonomisant pour le renforcement de la discipline du parti », une initiative du secrétariat provincial de Lunda Sul, destinée à former les militants du parti sur des matières de discipline et d'audit, en vue d'imprimer plus de dynamisme.

Au cours de l'événement, les participants sont élucidés sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de discipline et d'audit, l'instauration de procédures disciplinaires, les sanctions et l'audit, le code d'éthique partisane, la préparation du rapport des commissions de discipline et d'audit, entre autres.